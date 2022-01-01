محمد رمضان: سولكينج ميعرفش حاجة عن الفن المصري إلا مسرحية لعادل إمام

طرح الفنان محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان «متعودة» مع مطرب الراب الجزائري سولكينج، وجاءت بالأغنية بعض الجمل العربية والفرنسية، وبدأت بصوت الزعيم عادل إمام بجملته الشهيرة «متعودة دايما» في مسرحية «شاهد مشفش حاجة».

محمد رمضان: الزعيم عادل إمام سبب فكرة أغنية «متعودة»

وخرج محمد رمضان، في «لايف» عبر منصات السوشيال ميديا، وقال: «الزعيم عادل إمام سبب خروج أغنية متعودة، للنور، وسولكينج ميعرفش حاجة عن الفن المصري إلا مسرحية الزعيم عادل إمام، شاهد مشفش حاجة، وجملة متعودة دايما، ومنها جاء اسم الأغنية».

وعن أكثر أغانيه التي يحبها قال رمضان: «كل الأغاني بحبها، بحب نمبر وان، وانساي، ورايحين نسهر، وأكتر أغنية بحبها متعودة، ويارب تعجبكم إن شاء الله».

وبخصوص الممثل الذي يتمنى التمثيل معه، قال محمد رمضان: «أكتر شخص نفسي أمثل معاه كان عمر الشريف، والحلم اتحقق، وكان أكبر من طموحي، ومش بس حلمي اتحقق إني أمثل معاه، لأ كمان أشاد بي وقال إني هبقى امتداد ليه».

وعن ابتعاده عن السينما، قال محمد رمضان: «شغالين دلوقت على المسلسل، وبعدها هعمل سينما، واللي أخرني في السينما، كورونا، ومبحبش أعمل فيلم يبقي فيه بين الكرسي والكرسي كرسيين فاضيين».

كلمات أغنية متعودة

وقالت مقاطع أغنية متعودة لـ محمد رمضان وسولكينج: «الست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت وكانت دايمآ متعودة دايمآ متعودة تسمعيني في تليفون متعودة تشوفيني كل يوم ايوه انا غير كل دول Iam African شايفه حبيبتي اللون غاروا مني ليه ومني كتير احتاروا سهرانة طول الليل قاعدة بتسمعينى فى داره متعودة في باريس متعودة في دبي انا سر من الاسرار ابويا وحد قطرين انا عفش بيتنا آثار وقصورنا عـ الشطين لمحت بنت الزين فرعون وجننتيه سحرني كحل العين وراكى لففتيه بس عادي يلا سهلة مفيش حاجة مستاهلة اجيلك كل ثانية اجيلك كل وهلة غاروا مني ليه ومني كتير احتاروا سهرانة طول الليل قاعدة بتسمعينى فى داره»، والأغنية من كلمات محمد رمضان وسولكينج وزوكش.

أبطال مسلسل مشوار لحد هناك

ويصور محمد رمضان، في الوقت الحالي، مسلسله الجديد «مشوار لحد هناك»، مع المخرج محمد ياسين الذي يعود للإخراج بعد ابتعاد فترة كبيرة عن المجال، ويشارك رمضان في بطولة المسلسل كل من بيومي فؤاد، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، كما اعتذر عن المسلسل محمد ممدوح الذي رشح من قبل ياسين.

والمسلسل يجمع بين دينا الشربيني ومحمد رمضان للمرة الأولى، ومن المقرر أن يجسد رمضان دور زوج دينا الشربيني وتجمعهما العديد من المشاكل.