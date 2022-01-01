الخوف من إغلاق عالمي يدفع الكويت لمطالبة مواطنيها بعدم السفر للخارج

فى إجراء يعد معتادا لدى السطات الكويتية، طالبت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، جميع مواطنيها الراغبين إلى السفر خارج البلاد إلى تأجيل سفرهم، مهيبةً فى بيان لها بجميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر تأجيل سفرهم بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا.

وتسعى السلطات الكويتية، لاستباق تفشى فيروس كورونا ومتحوراته فى البلاد، وهو ما دعا الخارجية الكويتية لاتخاذ هذه الإجراء عدة مرات من ظهور فيروس كورونا لأول مرة فى الصين فى 2019.

ويختلف الطلب الكويتى للمواطنين هذه المرة، فدعوة الكويتيين لتأجيل سفرهم، جاءت هذه المرة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فى العالم مدفوعة بمتحور «أوميكرون» والذى انتشر فى عدد من دول العالم.

الكويت تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأضافت الخارجية الكويتية أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى العالم قد يؤدي إلى عودة الإغلاق وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، ما سيعرض المسافرين فى هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات وفقا لما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك».

وسجلت الكويت 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى أكثر من 417 ألفا

إرتفاع إصابات كورونا عالميا إلى أكثر من 288 مليون حالة

وارتفعت إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم مدفوعة بالمتحور الجديد «أوميكرون»، إلى أكثر من 288 مليون حالة، وفقا لإحصائيات جامعة «جونز هوبكنز»، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين حالة.

و سجلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 54 مليون حالة، وجاءت الهند فى المرتبة الثانية بأكثر من 34 مليون حالة.

كما تصدرت أمريكا قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 825 ألف حالة، تلتها البرازيل بـ619 ألفا، ثم الهند بإجمالي وفيات 481 ألف حالة.