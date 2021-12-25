الكويت تواصل تحديها لـ «كورونا»: «صفر وفيات»

سجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، صفر وفيات بـ«كورونا» و170 إصابة بـ الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات بالبلاد 2467 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى414761 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى تسجيل 40 حالة شفاء من «كورونا»، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 411256 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 722443 حالة

وفي تونس، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 3 وفيات، و320 إصابة بـ«كورونا» وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن مجموع الوفيات وصل إلى 25516 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 722443 حالة.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 16 حالة وفاة جديدة بـ الفيروس و 2119 إصابة بـ «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9012 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 709242 حالة.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 653257 حالة.

من جانبا، كشفت مصادر معنية بوزارة الصحة اللبنانية، لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن البلد ليس بمنأى عن «أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا»، لكن لا يمكن القول إنه من الدول الأولى، خصوصا العربية، من حيث عدد الإصابات به.

وقالت المصادر، إن في لبنان إصابات مؤكدة بـ المتحور دخلت في الآونة الأخيرة عن طريق «مطار رفيق الحريري الدولي» في بيروت، وإن جميع الحالات المشتبه بها وافدة من خارج البلاد.

موريتانيا تسجل وفاة واحدة بـ«كورونا»

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، حالة وفاة واحدة بـ«كورونا»، و81 إصابة بـ الفيروس، وقالت الوزارة الموريتانية، في بيان، مجموع الوفيات في البلاد، ارتفع إلى 861 حاللة وفاة، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 40389 حالة.

وأضافت الصحة الموريتانية، ان البلاد سجلت 35 حالة شفاء من الفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من «كورونا» إلى 38929 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.

وفي الإمارات، أصدرت السلطات، القائمة الخضراء المحدثة الخاصة بإجراءات مكافحة كورونا، للدول التي يمكن السفر منها إلى العاصمة «أبو ظبي» مباشرة ودون حاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، فيما يبدأ العمل بـ القائمة، اعتبار من غد الأحد.

وضمت القائمة، 74 دولة بينها 10 دول عربية: الأردن، واليمن، والبحرين، والعراق، والكويت، والسعودية، وسوريا، وسلطنة عمان، ولبنان، وقطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ الولايات المتحدة إلى 51.5 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 1522 حالة وفاة بـ «كورونا» و 243817 إصابة، ليصل إجمالي ‏الوفيات في البلاد، إلى 809300 حالة وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 51574787 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

من جانبه، رفض الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة، الادعاءات التي تقوض فعالية لقاحات كورونا، وقال إن الفضل في السرعة المذهلة لتطوير اللقاحات يرجع إلى فترة وجوده في «البيت الأبيض» وشراكته مع شركات الأدوية الخاصة.

وكان ترامب قد قال في وقفت سابق، خلال مقابلة مع مذيع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية السابق بيل أورايلي إنه تلقى جرعة معززة من لقاح كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي روسيا، ارتفع إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 302269 حالة وفاة، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 10.343 مليون إصابة. وقالت السلطات الصحية الروسية، أمس الجمعة، إن مستوى المناعة الجماعية ضد«كورونا»، ارتفع في البلاد إلى 60.4%.

وقال «مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس»، في إحصائية محدثة، إن عدد المطعمين ضد الفيروس بالكامل في روسيا بلغ حتى الآن 73.106 مليون.

ارتفاع حصيلة وفيات بريطانيا إلى 147857 حالة وفاة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 137 حالة وفاة، و122186 إصابة، وقالت الوزارة البريطانية في بيان، إن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 147857 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11891292 حالة. وفي فرنسا، سجلت السلطات، 94124 إصابة جديدة بـ«كورونا».

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة،141 حال وفاة و50599 إصابة بـ الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 136386 حالة وفاة، فيما وصل مجموع الإصابات إلى 5.57 مليون حالة.

من جانبها، قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إنها سجلت 1482 إصابة بـ «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1361886 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 8241 حالة وفاة.

إصابة البطريرك المسكوني بارثولوميو في تركيا بـ «كورونا»

وفي تركيا، أصيب البطريرك المسكوني بارثولوميو «البالغ من العمر81 عاما»، بـ «كورونا» ، وقال «المكتب الصحفي للبطريركية المسكونية»، في بيان إن البطريرك بارثولوميو، تلقى تطعيما كاملا ضد الفيروس، وأنه يعاني فقط من أعراض خفيفة.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 162حالة وفاة جديدة و3520 إصابة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 298670 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3947284 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.