الكويت تُشكل حكومة جديدة برئاسة صباح الخالد الصباح وعضوية 15 وزيرا

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة كويتية جديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والتي تضمنت 15 وزيرا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

وتضمن التشكيل الوزاري الجديد، بحسب الديوان الأميري، تعيين حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

كما تم تعيين محمد عبداللطيف الفارس، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

قائمة ببقية أسماء وزراء الحكومة الكويتية الجديدة

وجاء بقية التشكيل، حسبما ذكر الديوان الأميري الكويتي، كالتالي:

عيسي أحمد محمد حسن الكندري، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس، وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

علي فهد المضف، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

جمال هاضل سالم الجالوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

حمد أحمد روح الدين، وزيرا للإعلام والثقافة.

خالد مهوس سليمان السعيد، وزيرا للصحة.

عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

علي حسين علي الموسى، وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب.

فهد مطلق نصار الشريعان، وزيرا للتجارة والصناعة.

مبارك زيد العرو المطيري، وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

محمد عبيد الراجحي، وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.