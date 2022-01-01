تساقط الثلوج على سانت كاترين.. وسيول في شرم الشيخ ورأس سدر

بدأت الثلوج تتساقط بغزارة على مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، وحصلت «الوطن» على بعض الصور والفيديوهات الحصرية من مدينة سانت كاترين التي توثق تساقط الثلوج بغزارة علي المدينة، التي ترتفع نحو 1850 متراً فوق مستوى سطح البحر.

تساقط الثلوج فجأة وسيول في «وادي الراحة»

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن المدينة شهدت سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة، تسببت في حدوث سيول بمنطقة «وادي الراحة»، موضحاً أن الثلوج سقطت فجأة وبدون مقدمات بكثافة، لتتحول المدينة إلى قطعة بيضاء.

وأضاف رئيس مدينة كاترين أن ارتفاع الثلج قد يصل إلى نصف متر تقريباً، في حالة استمرار تساقط الثلوج بغزارة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن هناك فرحة كبيرة بين الأهالي بسبب تساقط الثلوج على المدينة، معتبراً أنه حدث ينتظره الجميع.

سيول في رأس سدر وشرم الشيخ

في نفس السياق، تعرضت مناطق في مدينتي رأس سدر وشرم الشيخ إلى سيول جارفة مساء اليوم السبت، حيث تساقطت الأمطار بغزارة على شرم الشيخ، وتحولت إلى سيول أغرقت السوق التجاري القديم وبعض المناطق، وتراكمت المياه في معظم الشوارع والأحياء.

وفي رأس سدر، قال علي حمادة، رئيس المدينة، إن مدينة رأس سدر تعرضت لأمطار خفيفة تسبتت في حدوث سيل بسيط، في «وادي سدر»، مشيراً إلى أن السيل يسير في مجراه الطبيعي، ولم يؤثر على طرق السفر.

إدارة المرور تحذر من السفر لحين انتهاء تقلبات الطقس

وحذرت إدارة مرور جنوب سيناء المواطنين من السفر لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، فيما أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ يقوم بإدارة الأزمة، حيث يتواجد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، على رأس إدارة الأزمات، ويتابع الموقف في كل المدن أولاً بأول.