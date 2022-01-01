طقس الأحد.. «الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة ورياح باردة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل أنه من المتوقع استمرار موجة الطقس السيئ حتى يوم الإثنين، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50 لـ 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 لـ 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 18 10

بورسعيد 18 12

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 05

نويبع 18 14

طابا 16 10

كاترين 12 01

الطور 19 11

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 09

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 17 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14