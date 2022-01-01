عاجل.. «فودة» يقرر تعطيل الدراسة في شرم الشيخ الأحد

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قراراً مساء اليوم السبت، بتعطيل الدراسة غداً الأحد بمدارس شرم الشيخ، وذلك جراء تعرض المدينة إلى أمطار وسيول غزيرة، تسببت في تراكم المياه في الشوارع، وتأثرت مناطق السوق التجاري القديم، وحي النور نتيجة شدة الأمطار.

وقال المحافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن قرار تعطيل الدراسة يقتصر على مدينة شرم الشيخ فقط، أما باقي المدن تعمل مدارسها بشكل طبيعي، موضحاً أنه جرى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة الأمطار والسيول التي تتعرض لها معظم مدن المحافظة.