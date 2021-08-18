اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين

تنطلق اليوم، الأربعاء، فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ تحت شعار «الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين.. فرص ما بعد كوفيد -19»، خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021، بالتعاون مع الاتحاد «الأفرو- آسيوي» للتأمين، بحضور عدد من الوزراء، و700 مشارك من الدول المختلفة بكافة قارات العالم، يمثلون كبرى شركات التأمين وشركات الوساطة العالمية، وأعضاء الاتحاد الافرو اسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين.

المؤتمر يستهدف إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين، نتيجة وباء فيروس كورونا، والتغلب عليها، والدروس المستفادة من هذه الأزمة، والرؤية الخاصة بصناعة التأمين لحقبة ما بعد فيروس كورونا.

وأشار رئيس الاتحاد في تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أن المؤتمر يعد بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية، وفتح فرص جديدة من نوعها لمساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر، وضمان نجاحها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.

المؤتمر يناقش دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين

وأوضح أنه جرى تنظيم المؤتمر ضمن جولة جديدة من التنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمي والعالمي للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين، ومن المقرر أن يتم خلاله مناقشة دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي، ومنظور صناعة التأمين ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين والتميز في تطوير نماذج الأعمال كما سيناقش التحديات والحلول وقدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة.

استضافة عالم الآثار المصري العالمي و وزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس

ولفت إلى أن المؤتمر يستضيف عالم الآثار المصري العالمي و وزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، كضيف شرف المؤتمر، إيمانًا من الاتحاد المصري للتأمين بالأهمية السياحية للمؤتمرات .

وأكد أنه سيجري على هامش المؤتمر تنظيم مجموعة من الفعاليات، منها المسابقة البحثية، ومسابقات رياضية في مجال كرة القدم والتنس و الشطرنج، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الترفيهية للتعرف على معالم مدينة شرم الشيخ.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استقبل علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق مؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين، قبل انطلاقه بساعات .

ورحب محافظ جنوب سيناء، بإقامة مثل هذا المؤتمر الهام على أرض مدينة السلام، متمنيًا نجاح فعالياته مثل الدورات السابقة، وأكد المحافظ أن المحافظة ستوفر كافة التسهيلات لضمان نجاح المؤتمر.