تعرف على موقف تعطيل الدراسة غدا بالجامعات الحكومية

أعلنت مجموعة من الجامعات الحكومية، موقف تعطيل الدراسة غدا بها، نتيجة ظروف الطقس السيئ خاصة الجامعات الكائنة بمحافظات الوجه القبلي «سوهاج وأسيوط والمنيا»، وجامعات القاهرة الكبرى، موضحة أن الدراسة غدا منتظمة بمختلف الكليات، وكذلك الامتحانات العملية للكليات العلمية والشفوية للكليات النظرية، مؤكدة أن قرارات المحافظين ليس لها علاقة بسير العمل بالجامعات، وأن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية، والاستعدادت تتم على قدم وساق لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

موقف تعطيل الدراسة غدا

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام العمل بجميع الكليات غدا الأحد، ولا توجد قرارات بتعطيل الدراسة غدا في الجامعات، لافتا إلى أن هناك خطة عمل يتم الالتزام بها سواء فيما يتعلق بالامتحانات أو الإجازات وغيرها، مشيرا إلى أن الدراسة والمحاضرات والامتحانات الشفوية للكليات النظرية والعملية للكليات العلمية منتظمة دون رصد أي مشكلات.

استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي جامعات القاهرة الكبري، نفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود أي قرارات بتعطيل الدراسة غدا بها، مؤكدين أن العمل منتظم بكل القطاعات دون رصد أي مشكلات، مشددة على أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، ما تردد عن تعليق الدراسة والامتحانات غدا بمختلف كليات الجامعة، مؤكدا انتظام العمل بمختلف قطاعات الجامعة، وكذلك سير الامتحانات بالكليات وفق الجدول الزمني المقرر لها.