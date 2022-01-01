انتظام الدراسة بمدارس الغربية غدا.. وبدء امتحانات العملي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم السبت، عن عوده الدراسة بكافة فعاليات بمدارس التربية والتعليم على مستوى العشر الإدارات التعليمية بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة غداً الأحد.

انتظام الدراسة الأحد تزامنا مع موجه الطقس السيىء

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه أعطى توجيهاته العاجلة بتنظيم استقبال كافة الطلاب والطالبات مع عوده الدراسة بشكل طبيعي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بإلزام الجميع بارتداء الكمامات الوقائية.

وكيل صحة الغربية: ورش تدريبية وتثقيفية للطلاب

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، توجيهاته إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، ناصر حسن، بالتنسيق الكامل مع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة لإجراء ورش تدريبية وتثقيفية تستهدف توعية الطلاب والطالبات وذويهم بآليات مواجهة ظاهرة فيروس كورونا، تزامناً مع الاستعداد الكامل لبدء الامتحانات العملية والنظرية.

وكيل التعليم بالغربية يتفقد لجان امتحانات المدارس

من ناحية أخرى، باشر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في جولة ميدانية تفقدية لعدد من مدارس مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي للوقوف على مراحل الكاملة لتجهيز قاعات الامتحانات العملية، وتطبيق الامتحانات النظرية وفق معايير محددة من جهة وزارة التربية والتعليم حفاظاً على صالح مستقبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وقرر محافظ الغربية، في وقت سابق، احتساب اليوم السبت عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس وموجه الصقيع وهبوب رياح ترابية شديدة خلال 48 ساعه الأخيرة، حفاظاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأسر والعائلات خلال الأسابيع المقبلة.