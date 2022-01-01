عاجل.. تعطيل الدراسة غدا الأحد في 4 مدن.. أمطار غزيرة وتساقط ثلوج

حالة من الطقس السيئ اجتاحت البلاد منذ صباح أمس الأول، متمثلة في سقوط الأمطار بغزارة، صاحب ذلك تكوّن السحب الرعدية على معظم المدن والمحافظات والتي تسببت في سقوط حبات البَرَد على بعض المناطق، الأمر الذي استدعى تعطيل الدراسة يومي الخميس والسبت في بعض المناطق المتأثرة بالطقس السيئ، كما أعلن عدد من المحافظات تعطيل الدراسة غدًا الأحد نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة غدًا الأحد

وعن أولى المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة غدًا الأحد هي محافظة أسيوط، وذلك بعد أن أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة بجميع مدارس التربية والتعليم بسبب حالة من عدم الاستقرار تتعرض لها المحافظة وبعض محافظات الجمهورية تستمر حتى يوم الإثنين 3 يناير 2022.

إذ قررت المحافظة تعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة ومنح إجازة للطلاب والمعلمين حرصًا على سلامة الطلاب، على أن تنتظم الدراسة مرة أخرى يوم الإثنين الموافق 3 يناير بجميع المدارس، كما تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة كافة المنشآت التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين.

تعطيل الدراسة في شرم الشيخ

وتبعت محافظة جنوب سيناء محافظة أسيوط في قرار تعطيل الدراسة، حيث أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بتعطيل الدراسة غداً بمدارس شرم الشيخ، وذلك بعد أن هطول الأمطار والسيول بغزارة على المدينة، الأمر الذي تسبب في تراكم مياه الأمطار في الشوارع، وتأثرت مناطق السوق التجاري القديم، وحي النور نتيجة شدة الأمطار.

تعطيل الدراسة في الغردقة وسفاجا

أما ثالث المدن التي تعطلت فيها الدراسة هي الغردقة وسفاجا، بقرار من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتعطيل الدراسة غدا في مدراس مدن الغردقة وسفاجا وذلك نتيجة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس متمثلة في سقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد لم تشهدها المدينة من قبل.