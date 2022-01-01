محافظ أسيوط يقرر تعطيل الدراسة غدا بسبب موجة الطقس السيئ

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تعطيل الدراسة غداً الاحد الموافق 2 يناير بجميع مدارس التربية والتعليم " طلاب ومعلمين " بسبب موجة الطقس السىء التى تعرضت لها المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية والتى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من الاربعاء 29 ديسمبر وتستمر حتى الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط امطار على بعض المناطق ،حرصاً على سلامة وصحة ابنائنا الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشأت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين .

وأشار المحافظ الى انه تم التنسيق مع محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة ومنح اجازة للطلاب والمعلمين حرصاً على صحة ابنائنا الطلاب ، على ان يتم انتظام الدراسة يوم الاثنين الموافق 3 يناير بجميع المدارس فضلا عن التنسيق مع هيئة الابنية التعليمية لمراجعة كافة المنشات التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين .

كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الاعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لاطلاعهم على اخر المستجدات .