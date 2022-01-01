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عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في مدراس الغردقة وسفاجا

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شاذلي عبدالراضي
09:10 م | السبت 01 يناير 2022
أمطار الغردقة

أمطار الغردقة

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غداً الأحد، في مدراس مدن الغردقة وسفاجا، وذلك لتعرض البلاد لحالة من الطقس السيء وسقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد لم تشهدها الغردقة من قبل.

تعطيل الدراسة غداً بمدن الغردقة وسفاجا

وصرح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن محافظ البحر الأحمر قرر تعطيل الدراسة في مدينتي الغردقة وسفاجا غداً الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تأجيل موعد الامتحانات العملي

وأضاف أنه سيتم تأجيل موعد الامتحانات العملية، التي كان مقرراً لها غداً، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه حالة المدارس والامتحانات، وطلب إعداد تقرير من كل إدارة تعليمية بالموقف.

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