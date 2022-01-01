وزير الصحة السابق: توطين صناعة الأجهزة التعويضية في مصر «فتح جديد»

أشاد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان السابق، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأجهزة التعويضية، إذ ذكر أن تلك التوجيهات تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالإنسان المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة، متوقعًا أن تلك التوجيهات التي أطلقها الرئيس السيسي من المؤكد أن تضع مصر كدولة في مصاف الدول المتقدمة التي تولي اهتماما بذوي القدرات الخاصة.

توطين صناعة الأجهزة التعويضية انتصار

وأضاف «العدوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على قناة «TeN»، أن توطين صناعة الأجهزة التعويضية انتصار وفتح جديد لفئة في المجتمع تهتم بها الدولة لدمجها في المجتمع، موضحًا أن الإعاقات الحركية تُعد أحد أنواع الإعاقات الموجودة في مصر، كما تتنوع أسبابها بين أسباب خلقية أو نتيجة أخطاء في أثناء عمليات الولادة، أو بسبب الإصابات في الحوادث خاصة على الطرق السريعة.

الإعاقات الحركية تمثل عبء كبير على أصحابها

وأشار وزير الصحة والسكان سابقًا، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون هناك منظومة متكاملة لحل مشكلة أصحاب الإعاقات الحركية، كما أن الجميع شاهد بعينه المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في الطرق والكباري من اجل تقليل نسبة حوادث السيارات وبالتالي تقليل نسبة الإعاقات الحركية الناتجة من الحوادث، إذ أن الإعاقات الحركية تمثل عبء كبير على أصحابها.

وتابع: «المشروعات القومية للطرق التي يتم تنفيذها من شأنها تقليل نسب الحوادث والإعاقات التي تنتج عنها، والاهتمام بوضع تصور لحل هذه المشكلة يكون له أثر إيجابي لدمج هؤلاء الفئات في المجتمع وتحويلها لفئات منتجة، والمشروع مهما للغاية».