وزير الري: الدولة دخلت بتقلها في مشروع توشكى.. أصبح مشروعا إستراتيجيا

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن مشروع توشكى كان ينظر إليه على أنه مشروع استثماري، موضحًا: «فعلا جه مستثمرين، بس المستثمر مش عاوز يصرف كتير ومش عاوز ياخد مخاطر، بحيث إنه يسترد عائد الاستثمار بعد 5 أو 6 سنوات، كان عاوز يستثمر وبعد فترة سريعة يجيله العائد».

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC: «حصل المستثمرون على أراضي كثيرة، بواقع 100 ألف فدان للمستثمر الواحد، وفيه منهم اللي عمل 10 آلاف فدان، وفيه اللي عمل 20 ألف فدان، وفيه اللي عمل 30 ألف فدان ومستحملوش التشغيل، أحدهم انسحب والآخرين سحبنا منهم الأرض لما مكانش في جدية».

انفاق نحو 40 مليار جنيه على المشروع منذ 1997

وتابع وزير الموارد المائية والري، أنه جرى انفاق ما يعادل 40 مليار جنيه منذ عام 1997، وبالتالي لم يكن من المعقول فقدانها، وجرى ضخ استثمارات جديدة: «الدولة دخلت بتقلها، وشفنا نتيجة فرحت كل المصريين، زمان كان في جدية، بس الفارق دلوقتي في الاستراتيجية».

فارق كبير في التعامل

وأشار إلى أن الدولة كانت تتعامل مع المشروع على أنه «استثماري»، أما في هذه الفترة صارت الدولة تتعامل معه على أنه مشروع استراتيجي لتنمية جنوب الوادي وخلق فرص العمل وتوفير، وبخاصة أن عدد السكان في مصر زاد نحو 25 مليون نسمة في السنوات الأخيرة.

وأشار، إلى أن استكمال المشروع كان يواجهه بعض التحديات مثل عدم وجود شبكة كهرباء، والشبكة الداخلية للبنية التحتية: «لم نكن نتخيل أن يتم الاستزراع في العام الماضي، ومحدش يقدر يعمل كده غير القوات المسلحة».