السيسي لـ«شباب الصعيد»: «اشتغلوا في توشكى.. أقل حاجة 3000 جنيه شهريا»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على شكوى إحدى سيدات أهالي النوبة بشأن «التوظيف»، خلال تفقده قرية غرب سهيل في أسوان على هامش افتتاحات مشروعات تنموية قومية في محافظات الصعيد، قائلا: «ممكن أقولك حاضر، بس مقولش حاجة إلا لما نعملها، أنا كنت في توشكى إمبارح، والطريق من هنا لتوشكى هيتم إعادة تأهيله وتطويره والانتهاء من رفع كفاءته خلال شهر، هل فيه شغل في توشكى؟ أه فيه».

السيسي يتحدث عن فرص العمل في مشروع توشكى

وأضاف «السيسي»: «وجب على شباب الصعيد أنها تروح تشتغل هناك، ده فيه نصف مليون فدان، عاوزة رجالة، هل الرجالة تقعد هنا بقى ولا تقعد هناك؟، طب هناك هياخدوا إيه، هيقعد ويعيش ويأكل ويشرب، وعلى الأقل هياخد 3000 جنيه في الشهر، الشغل موجود على طول، والزراعة موجودة على طول».

وتابع: «إحنا مش لاقيين حد يشتغل في توشكى وشرق العوينات، محتاجين يكون فيه زيارات ورحلات في الجامعة والمدارس تروح تشوف الحاجة اللي موجودة».

السيسي للمواطنين: «متفكروش تشتغلوا جنب البيت.. الدنيا كلها بتتحرك»

وضاف: «فيه شغل موجود هناك، وجب علينا كشباب ميفكروش ديما أنهم يشتغلوا جنب البيت، الدنيا كلها بتتحرك عشان تشتغل في كل حتة، الأرض الموجودة والزرع موجود والمياه موجودة بفضل الله».