القباج: توفير أطراف صناعية لأصحاب الإعاقة الحركية هدفه إنساني واقتصادي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية تهتم كثيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل كثيرا على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع، والتركيز على موضوعات الإتاحة لذوي القدرات الخاصة، وجزء من هذه الإتاحة هي توفير الأدوات المساعدة والأطراف الصناعية.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم كثيرا بقواعد البيانات وحوكمة المنظومة بالكامل، وتوحيد المنظومة تحت مظلة واحدة وتوحيد العمل بين أكثر من وزارة وجهة، حيث كانت تتعدد الجهات الفترة السابقة، وكانت توجد توجيهات من الرئيس بعمل دراسة مالية وقانونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حيث توجد 8 وزارات تعمل تحت إشراف القوات المسلحة وبعض الهيئات الأخرى.

نوعية الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية متنوعة جدا

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تصريحات تلفزيونية، أن نوعية الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية متنوعة جدا بأسعارها وجودتها بما يؤثر بالسلب أو الإيجاب على الشخص الذي يستخدمها وعلى قدرته على شرائها، مشددة على أن المنظومة يعاد ترتيبها من جديد، خصوصا وأنها لم تكن مرتبة من قبل، حيث تم بناء تصور سواء جانب الدراسة والتكنولوجي والتصنيع وغيرها، وتم التنسيق مع جهات ودول متقدمة مثل روسيا وألمانيا والصين، وبلغاريا، لأن هذه الصناعة سوق كبير، ومصر ترغب في توطين هذه الصناعة وجعلها بنفس الخبرة الخارجية.

توفير هذه الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية هدفها اقتصادي وإنساني

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توفير هذه الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية هدفها جزء اقتصادي كبير، وجزء إنساني خصوصا وأنه سوق يكلف الدولة الكثير في استيراد الأطراف، موضحة أن أصحاب الإعاقة الحركية أكثر من 2 مليون شخص وجاري حصر من منهم يحتاج لتركيب طرف صناعي، فالمنظومة بالكامل يتم تطويرها من الجانب البحثي والتكنولوجي والتصنيعي والأكاديمي وحصر الأشخاص وتكوين قاعدة بيانات، حيث تقوم مبادرة حياة كريمة مع وزارة الصحة والسكان بحصر الأشخاص ذوي الإعاقة.