وزير التموين: وقف استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين لـ6 أسابيع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اللجنة العليا لدراسة الدعم اجتمعت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير التموين، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر، وتم الاتفاق على ضرورة استكمال بيانات المواطنين لدى التموين والتأكد من صحتها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البيانات لدى الوزارة صحيحة، والأرقام القومية صحيحة، لكن لا توجد أوراق بمدى حيازة الفرد أو ملكيته وأشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل، وذلك خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على «صدى البلد».

المصيلحي: سنقسم الشعب لـ 5 فئات الأكثر احتياجا لـ غير محتاج

وأضاف «المصيلحي»، أنه سيتم العمل على استكمال جميع البيانات، ثم بعد ذلك إعداد طريقة علمية مثبته لتقسيم المجتمع إلى فئات «الأكثر احتياجا ثم المحتاج ثم المتوسط ثم اللي فوق المتوسط ثم الغير محتاج»، وجار العمل على هذا الاستكمال، موضحًا أنه لن تكون هناك إضافة مواليد للبطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، «قولنا ده أكتر من مرة، وكمان مفيش عمل فائد وبدل تالف للبطاقة التموينية لحين ضبط قواعد هذا العمل، والموضوع ده هياخد من شهر لـ 6 أسابيع»، وبعد هذه الفترة ستكون الأمور عادية في التعامل مع البطاقات.

هنقول لـ غير مستحقي الدعم في وشهم: «أنتم لا تستحقون»

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «إحنا هنكون على التوازي بندرس هذا الموضوع عشان نحمي الفئات الاكثر احتياجا، ونقول من لا يستحق ، ولازم نقوله في وشه أنت لا تستحق، نحن نريد حماية الفئات الاكثر احتياجا، والدعم الموجه لكل الأفراد بنفس النسبة ملهاش مقام في الإنصاف».