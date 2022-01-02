اتهام شخصين بسرقة أموال تذاكر حفل تامر عاشور.. والمطرب: «معرفش حاجة»

حرر عدد من الأشخاص محضرًا ضد اثنين ادعيا أنهما من منظمي حفل الفنان تامر عاشور بالإسماعيلية، والذي تأجل بعدما كان من المقرر إقامته في ديسمبر الماضي بأحد فنادق الشهيرة بالمحافظة، بعد تحصلهما على أموال تذاكر الحفل.

وكشف عدد الأشخاص حرصوا على حضور الحفل بمحافظة الإسماعيلية، أن أحد الفنادق أعلن طرح تذاكر حفل الفنان تامر عاشور، قبل أيام من الموعد المحدد لإقامته 24 ديسمبر الماضي، لكنهم تفاجؤوا بتأجيله بعد شرائهم التذاكر.

الجمهور طالب بعودة أموال التذاكر بسبب تأجيله

وأكد عدد من جمهور تامر عاشور، في حديثهم لـ«الوطن»، أنهم طالبوا بعودة أموالهم التي دفعوها مقابل تذاكر الحفل سبب تأجيله لمدة شهرين وهو الأمر الذي دعاهم للتواصل مع الشركة المنظمة للحفل وعلموا من مسؤوليها أن شخصين غير تابعين لها تحصلا على الأموال واختفيا، وأن المسؤولين طالبوهم بتحرير محاضر ضدهما فأستجابوا لطلب المنظمين وحرروا محضرًا حمل رقم 4008/2021 جنح أول الإسماعيلية بسرقة أموالهم ضد «ش.م» و«ع.م».

تامر عاشور لـ«الوطن»: الحفل تأجل لـ فبراير المقبل

وأوضح الفنان تامر عاشور، أنه بصدد إحياء عدد من الحفلات سيحييها، خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها حفل بالإسماعيلية، والذي تأجل من ديسمبر الماضي إلى فبراير 2022، موضحًا أنه لم يلغى وسيقام في موعده فبراير المقبل.

تامر عاشور: الأمر يعود إلى المنظمين

وعن تحرير بعض الجمهور محضرًا ضد شخصين، قال عاشور، لـ«الوطن»، إنه لا علاقة له بالأمور الإدارية والمالية، مشيرًا إلى أنها تخضع للمنظمين خاصة الأمور المادية والتي لم تحدث أي مشكلات سابقة بسببها.

وأكد أن التقصير في هذا الأمر يعود إلى التنظيم والأمور الإدارية ولا علاقة له بعودة أموال التذاكر إلى الجمهور.