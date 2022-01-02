«أوميكرون» يتسبب في إلغاء 6 آلاف و800 رحلة جوية في العالم

ظهرت تداعيات انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون» في دول العالم، وارتفعت إجمالي عدد إصابات كورونا لأكثر من 288 مليون حالة في العالم مدفوعة بمتحور «أوميكرون» ما تسبب في إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة جوية في العالم.

ووفقا لموقع فلايت آوير، جرى إلغاء 6 آلاف و800 رحلة جوية في العالم بواقع أكثر من 2400 رحلة طيران أمريكية ونحو 4200 بأنحاء العالم، وذلك بحلول منتصف نهار السبت بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

ونتيجة لذلك أصيب عدد كبير من المسافرين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بحالة من الإحباط تزامنا مع بداية العام الجديد 2022

إلغاء 2400 رحلة جوية بأمريكا

وتعد حصيلة الرحلات التي جرى إلغاؤها، أعلى حصيلة ليوم واحد حتى الآن منذ بدأت شركات الطيران في إلغاء الرحلات مرجعة السبب إلى إصابات كورونا بسن الطواقم والتي تسببت في نقص الموظفين.

يشار إلى أنه منذ 24 ديسمبر 2021 جرى إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة طيران أمريكية.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، لم يكن سبب الإلغاء فيروس كورونا فقط وإنما الطقس الشتوي السيئ الذي جعل شيكاغو أسوأ مكان في البلاد بالنسبة للمسافرين.

وتفصيلا جرى إلغاء 800 رحلة طيران في مطار أوهير و250 رحلة في مطار ميدواي.

أكثر من 288 مليون إصابة بكورونا عالميا

كما ألغت شركة ساوث ويست أكثر من 450 رحلة جوية، أو 13% من إجمالي رحلاتها.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، ارتفعت إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم مدفوعة بالمتحور الجديد «أوميكرون»، إلى أكثر من 288 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين حالة.