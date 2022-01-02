مستمرة حتى 30 يونيو.. 5 خدمات بنكية مالية الحق استفيد منها

كشف البنك المركزي المصري، عن استمرار بعض الخدمات البنكية شكل مجاني بداية من 1 يناير 2022 وحتى 30 يونيو من العام ذاته، وذلك تخفيفًا على المواطنين في ظل انتشار جائحة كورونا، التي أثرت على العالم اقتصاديًا بشكل سلبي.

وفي هذا الإطار، وضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة في مجال الخدمات الحكومية التي يقدمها بوابة «الوطن» نستعرض أبرز ما جاء في خطاب البنك المركزي المصري، والخاص باستمرار مجانية بعض الخدمات البنكية التي يستخدمها المواطنين والتي جاءت كالآتي:

الخدمات البنكية المجانية

وبحسب خطاب البنك المركزي، فإنه بداية من العام الجديد وحتى 30 يونيو 2022، يتم تنفيذ الآتي فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.

رسوم التحويلات البنكية

يتم إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بكل خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

خدمات الدفع باستخدام الهاتف

أما فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف، فإنه يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.

بالإضافة إلى إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

البطاقات المصرفية

وبناء على تعليمات المركزي، فإن البنوك تظل مستمرة في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

معاملات الصراف الآلي

وبحسب البيان فإنه تم إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي من الصراف الآلي طوال فترة الـ6 أشهر، ويتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات.

خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية

وألزم البنك المركزي البنوم الحاصلة على ترخيص اصدار تلك الأدوات، بإلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ودون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر الأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية «Interchange fees» للبنك.