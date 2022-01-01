حقيقة ظهور نسانيس بالبحر الأحمر.. والطب البيطري: «سيبوها في حالها»

أفاد الدكتور محمد السيد، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مساء اليوم السبت، بأن المديرية لم ترد إليها أي بلاغات رسمية بشأن هروب عدد من النسانيس، أو ظهورها في مدينة الغردقة، أو غيرها من مدن المحافظة.

النسانيس حيوانات هادئة بطبيعتها

وأوضح مدير الطب البيطري أن طبيعة النسانيس بشكل عام هادئة، بشرط عدم إثارتها أو استفزازها، ولكن في حالة استفزازها تتحول إلى حيوان شرس، ويفضل أن تتركها في حالها إذا صادفتك رؤيتها في أي مكان.

فيديو نسانيس في البحر الأحمر

وتداول عدد من المواطنين مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه أحد النسانيس على بلكونة شقة في منطقة «ذهبية» بمدينة الغردقة، وظهرت بعض التعليقات عن هروب 5 نسانيس بنفس المنطقة، فيما علق البعض بقولهم: «اغلقوا الشبابيك قبل أن تهاجمكوا النسانيس».

ومن جانبه، أوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في مداخلة تلفزيونية لإحدى القنوات الفضائية، أن غرفة عمليات البحر الأحمر لم تتلق أي بلاغات بهروب نسانيس، موضحاً أنه من الوارد جداً أن تكون هذه النسانيس، التي ظهرت في الفيديو مملوكة لأحد الأشخاص، وهربت منه، حيث أن هناك عدد كبير من الأجانب يعيشون في الغردقة، وأحياناً قد يقتني بعضهم حيوانات أليفة، قد تكون منها النسانيس.