أول حوادث 2022.. إصابة شخص في انهيار بلكونتين على سيارته بالمنصورة

أصيب شخص بمحافظة الدقهلية اليوم بكسور وكدمات، إثر انهيار بلكونتين من عقار في منطقة الأوتوبيس القديم بنطاق حي شرق المنصورة، في أول حوادث عام 2022، وهو ما تسبب في قطع أسلاك الكهرباء، وسقطت البلكونتين على السيارة حال وجود صاحبها بداخلها، وتمكن الأهالي من إخراجه من داخل السيارة بصعوبة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

ورود بلاغ بانهيار بلكونة

تبلغ لمأمور قسم شرطة ثاني المنصورة من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي شارع السيد أبوخزيم متفرع من شارع الأوتوبيس القديم بنطاق حي شرق المنصورة بانهيار بلكونتين على سيارة تصادف توقفها أسفل العقار، وتبين وجود شخص بداخل السيارة.

هرعت سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البري إلي مكان الحادث، وتمكن الأهالي من إخراج صاحب السيارة من داخلها، وتبين إصابته بكسور وكدمات مختلفة، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وأكد شهود العيان أن المنزل ملك «عبدالمنعم عمر الطير»، ومكون من دور أرضي و5 طوابق، وبه 6 شقق وانهارت بلكونتين في الدورين الثاني والثالث، وتصادف وجود السيارة رقم «س ق ج 6453» كانت متوقفة أسفل العقار مما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة وإصابة صاحبها بكدمات وكسور، وتمكن الأهالي من إخراجه من السيارة بصعوبة ونقلته سيارة الإسعاف للمستشفى لعلاجه.

وأكد الشهود أن بلكونة الدور الثالث سقطت على الدور الثاني، ما تسبب في سقوط سور بلكونة الدور الثاني، وانهارت الشرفتان في الشارع، مما تسبب في حالة من الفزع بين الجيران الذين هرعوا إلي السيارة لإنقاذ من بداخلها.

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.