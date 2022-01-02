أمين الفتوى يوضح «هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟».. (فيديو)

يتساءل كثيرون عن تفسير قول الله تعالي في آية الوضوء «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ»، وهل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، للإجابة على اسئلة المتابعين.

تفسير «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ»

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الآية كبيرة وهي في سورة المائدة وتتحدث عن أركان الوضوء والتيمم، ثم تتحدث عن أمر من الأمور التي قامت عليها الشريعة الإسلامية، وهو «رفع الحرج»، وبالنسبة لقول الله تعالي «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ» فالعلماء اختلفوا على 3 آراء.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الرأي الأول من آراء العلماء في قوله تعالي «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ»، يعني أنّ أي لمس للمرأة مع الرجل بغير حائل ينقض الوضوء، أما الرأي الثاني فقال إنّ اللمس معناه العلاقة الزوجية.

أصح المذاهب في حكم لمس المرأة

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أنّ المذهب الوسط في هذا الأمر هو المالكية، الذي أكد أنّ الأمر يتوقف على حال التلامس، والمهم أنّ هذه الآية تبين أركان الوضوء وأحكام التيمم.

وصايا دار الإفتاء للعام الجديد 2022

وكانت دار الإفتاء، قدّمت لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، 10 نصائح لاستقبال العام الجديد، ومنها أنّ المسلم عليه ألا يحزن على ما فاته، ولا يحزن على ضياع شيء يحبه ويسره، وأن يفكر في كل شيء، وأن يحاسب نفسه، موضحة أنّ الصحابي سفيان بن عيينة رضى الله عنه كان يقول: «إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة».