الإفتاء: الزيادة السكانية قد تغيب العقل وتهدد الدين بسبب المجاعات

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية ومدى اتفاقها مع صحيح الدين والشرع، فذكر أن هناك مستويان لحكم تنظيم الأسرة الأول الفقهي وأُسس عن أحاديث وردت عن النبي محمد عليه السلام، إذ أكد الصحابة أن النبى تحدث عن العزل، وهو ما يؤكد أن تنظيم النسل قديم من قدم التشريع ولا مانع فيه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «سكاي نيوز عربية».

الفتوى بجواز تنظيم النسل تراعي المقاصد الشرعية

وأضاف «الورداني»، أن الفتوى بجواز تنظيم النسل تراعي المقاصد الشرعية، إذ أن الزيادة السكانية تهدد المقاصد الخمسة وقد تتسبب في مجاعات وتغييب العقل وقد تهدد أيضا الدين، مستنكرًا: «كلما وجدنا التنمية وجدنا أصواتا تحرم تنظيم النسل وتستخدم مفاهيم مغلوطة من بعض الأحاديث»، مؤكدًا أن دار الإفتاء تعمل على تنظيم دورات تدريبية من أجل تأهيل المفتين على مواجهة الزيادة السكانية، إذ أن تنظيم النسل أصبح ضرورة ولذلك أصدرت دار الإفتاء فتوى بجواز تنظيم النسل.

ومن الناحية الاقتصادية، دعا الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، المواطنين للنظر إلى الموضوع بنظرة زيادة العبء على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ أن الزيادة السكانية في مصر تشكل خطورة، فأي مولود جديد تقابلة تكلفة، مشددًا على ضرورة تعاون المواطن مع الدولة من أجل السيطرة على الزيادة السكانية، إذ أنه حال استمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سنصل إلى 200 مليون نسمة، خاصةً أن مصر تسجل طفلا كل 15 ثانية.

التجارب الدولية تشير إلى ضرورة إنجاب من 1.5 إلى 2.2 طفل

وأشار إلى أن التجارب الدولية تشير إلى ضرورة إنجاب من 1.5 إلى 2.2 طفل ولا يزيد عن ذلك، لكن مصر معدلها إنجاب 3.5 طفل وهي زيادة كبيرة، ومن الضروري دراسة آثار الزيادة السكانية في المدارس من أجل زيادة الوعى، موضحًا أنه يلاحظ أن الأشخاص الذين أنجبوا أكثر من طفل ينصحون غيرهم بعدم إنجاب أكثر من طفلين لأنهم عانوا فى تربية أبنائهم، مؤكدًا أن زيارة السكان ستؤثر على الخدمات وفرص العمل، «هيكون هناك عدد لا يقابلة إنتاجية».