هاني شاكر يسأل التاروت عن الزمالك.. وخبيرة تجيب: ولادة جديدة للفريق

حرص المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على سؤال خبيرة التاروت، خلال إحدى فقرات برنامج «حبر سري»، حول مستقبل نادي الزمالك في الفترة القادمة، وهل ستستقر أحواله أم لا؟

خبيرة تاروت: بداية جديدة يشهدها الزمالك قريبًا

وقالت خبيرة التاروت، ردًا على سؤال «شاكر»، خلال حديثه مع برنامج «حبر سري»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»: «أول كارت قدامي بيقول إن فيه بداية وولادة جديدة للفريق، وثاني كارت بيقول إن الفريق احتمال في الفترة الجاية، هيتغير مستواه تمامًا عن الفترة اللي فاتت، كارتين إيجابيين جدًا».

خبيرة التاروت: «شوية حذر وخوف جايين في الطريق»

وأضافت خبيرة التاروت: «لكن الكارت الثالث للأسف بيقول إن في شوية حذر وخيفة داخلية من الفريق نفسه، أنا مبفهمشي أوي في الكورة، بس واضح قدامي في شوية خوف وحذر من اللي جاي».

هاني شاكر: إدارة الزمالك غير مستقرة وبالتأكيد يؤثر ذلك على تركيز اللاعبين

وردًا على توقعات خبيرة التاروت لمستقبل النادي الأبيض، أوضح «شاكر»، أن حالة إدارة النادي غير المستقرة في الفترة الحالية، والملاحظة للجميع، بالتأكيد ستنعكس على حالة لاعبي الزمالك في مبارياتهم، وليس فقط على مستوى كرة القدم، بل على مستوى جميع الألعاب.

وتابع نقيب المهن الموسيقية: «أكيد اللاعيبة خايفة، وعايزة تطمن على مستقبلها وحياتها وعقودها وفلوسها»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه سعيد بتوقعاتها بأن هناك بداية جديدة ستحدث للنادي، ويتمنى أن تكون السبب في شعور اللاعبين بالاستقرار اللازم لتحقيقهم النتائج الجيدة التي ترضي طموحات جماهير القلعة البيضاء.

ويعتبر المطرب هاني شاكر، واحد من أشهر جماهير نادي الزمالك، والداعمين له، والذي لا يهمل أي فرصة دون الاعتراف بانتمائه للقلعة البيضاء، مع احترامه الكبير للنادي الأهلي وجماهيره.