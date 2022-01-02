الجامعات: الامتحانات ساهمت في رفع نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين من دخول الامتحانات العملية والشفوية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، وكذلك إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت، موضحين أن قرار ربط التطعيمات بالامتحانات ساهم في رفع نسب المطعمين ضد الفيروس.

الجامعات: نسب التطعيمات تجاوزت 97%

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن نسب التطعيمات في الجامعة ارتفعت الفترة الماضية بصورة كبيرة خاصة بعد قرار منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول الامتحانات، مشيرًا إلى أن نسب التطعيمات تجاوزت الـ 97% بمختلف الكليات.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه جرى تجهيز قوائم بأسماء غير المطعمين وتوزيعها على الكليات المختلفة؛ للتنبيه على الطلاب بضرورة التطعيم قبل الامتحانات، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات وفقا للمجلس الأعلى للجامعات.

كفر الشيخ: الجامعة حققت نسب متميزة جدًا في التطعيمات

من جانبه، قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخاصة خلال فترة الامتحانات، لافتا إلى أن الجامعة حققت نسب متميزة جدًا في التطعيمات ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه جرى التشديد على ضرورة منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس على الالتزام الكامل بقرارات الأعلى للجامعات بشأن تطعيمات فيروس كورونا كشرط لدخول الامتحانات، لافتا إلى أن قرارات ربط التطعيم بالامتحانات وكذلك عدم تسليم أرقام الجلوس للطلاب غير الحاصلين على اللقاح، ساهم في رفع أعداد المطعمين ضد المرض.