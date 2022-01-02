«الجامعات»: منع غير المطعمين ضد كورونا من الامتحانات العملية والشفوية

انتظمت الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، في امتحانات العملي للكليات العلمية والامتحانات الشفوية للكليات النظرية، وفقا للجداول المعلنة والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات الأعلى للجامعات بمنع الطلاب غير الحاصلين على لقاح من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وكذلك امتحانات الشفوي والعملي.

جامعة سوهاج: الجامعة ملتزمة بقرارت الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالامتحانات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على أن الجامعة ملتزمة بقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بمنع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19» من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، لافتا إلى أن قرارات المنع من الامتحانات يسري على الامتحانات العملية والشفوية، مؤكدا على أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وتجهيز المدرجات وقاعات الامتحانات، لافتا إلى أن اليوم الأحد الكليات منتظمة في أعمال الدراسة والامتحانات ولايوجد أي عطلات رسمية.

الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالامتحانات

وفي السياق، ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة منع غير المطعيمن من الدخول إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات العملي والشفوي.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أنه لاتوجد أي قرارات بتعطيل الامتحانات.