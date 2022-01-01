الجامعات الخاصة: 5 فبراير موعد مقترح لفتح التسجيل بالموقع الإلكتروني

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة فتح موقع التسجيل للتقدم والالتحاق بالجامعات الخاصة، قائلة: «لم يتم فتح باب التقدم حتى الآن والتقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد».

وأوضحت المصادر: «يوم 5 فبراير المقبل الموعد المقترح لفتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة لطلاب المرحلة الثالثة»، لافتة إلى أن اجتماع المجلس المقبل سيتم حسم قرارات عدد من الاقتراحات، منوهة إلى أنه من المتوقع أن يصدر قرار من الوزير مباشرة بالموعد المخصص للتقدم والالتحاق بالجامعات.

فتح التقدم مرة أخرى

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم أيضا خلال الفترة المقبلة حسم مقترح تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة عن الحدود السابقة المعلنة في سبتمبر الماضي، وذلك لبدء التقدم لها بعد إتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة الموحد، لافتة إلى أنه التقدم سيكون للطلاب الذين تخلفوا عن الالتحاق والتقدم للجامعات الخاصة من طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات نظراً لتأخر نتائج امتحاناتهم في الثانوية العامة 2021.

الجامعات الخاصة: لدينا أماكن شاغرة

وأوضحت المصادر، أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات أمام الطلاب يمكن التقدم إليها للالتحاق بها والتي تمثلت في التالي: كليات الصيدلة والهندسة والطب البشري والطب البيطري والحاسبات وعدد من كليات القطاع الأدبي.

وأشارت إلى أن الأماكن المتاحة لجميع الطلاب محدودة، مؤكدة أن الأعلى للجامعات الخاصة من المقرر أن يتم تحديد موعده الفترة المقبلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد صدور قانون فصل الجامعات الخاصة عن الأهلية، وأن هناك عددا من الملفات مقرر مناقشتها خلال الفترة المقبلة أبرزها الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.