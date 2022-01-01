 انتظام الدراسة والامتحانات بالجامعات.. التزام بالخريطة الزمنية

انتظمت أعمال الدراسة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وكذلك امتحانات الفصل الدراسي الأول للكليات التي بدأت بها أعمال الامتحانات، اليوم، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة انتظام أعمال الدراسة بالكليات في المراحل النهائية، مع الاستعداد لامتحانات الشفوي للكليات النظرية وامتحانات العملي للكليات النظرية، وانتظام أعمال امتحانات التيرم الأول بعدد من الكليات التي انطلفت بها، موضحين أنَّ الأمور تسير بصورة طبيعية ولا توجد إجازات.

ترحيل الامتحانات العملية والتيرم التي تتزامن مع أعياد الميلاد

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بالكليات اليوم، لافتا إلى أنَّ الكليات تختتم الأيام النهائية للمحاضرات وتستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول مع انتظام أعمال الامتحانات الشفوية والعملية قبل انطلاق امتحانات التيرم، لافتا إلى أنَّ الامتحانات في مواعيدها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، مشيراً إلى أنَّ الكليات فترة وضع جداول الامتحانات عملت على ترحيل الامتحانات التي تتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد والعطلات الرسمية.

جامعة المستقبل: التزام بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنَّ الدراسة منتظمة في الجامعة ولا توجد أي قرارات بالإجازات، مشددًا على انتظام الدراسة بالكليات وكذلك الامتحانات للفصل الدراسي الأول، منوهاً إلى أنَّ الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أنَّه الجامعة عملت على ترحيل جميع الامتحانات التي تتزامن مع أعياد الميلاد.

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات، لافتًا إلى أنَّ الكلية راعت خلال وضع جداول الامتحانات العطلات الرسمية وأعياد الميلاد، منوهاً إلى أنَّ الامتحانات تسير بصورة إيجابية وطبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.