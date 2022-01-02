طقس الإسكندرية اليوم.. تساقط أمطار متوسطة وتوقعات بعدم الاستقرار

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا غير مستقر، إذ تساقطت الأمطار الخفيفة في الفجر، مع توقعات بزيادة شدتها إلى متوسطة خلال اليوم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أشارت أيضًا إلى أن المدينة ستشهد طقسا متقلبا ليلًا ونهارًا مع بدء نوة رأس السنة، فيما أعلنت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار المتوقع تساقطها على المحافظة.

تساقط أمطار على الإسكندرية

وتساقطت أمطار خفيفة على الإسكندرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الشفط من أجل سحب المياه المتراكمة في الشوارع، ومنع أي تجمعات للمياه، خاصة مع استئناف الدراسة في جميع المدارس ونزول الطلاب.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، إن مناطق وبؤر ساخنة شهدت تجمعات للمياه مسبقًا في النوات السابقة، ومن ثم تمركزت بها سيارات ومعدات الشركة، ومنها طريق الكورنيش وكوبري كليوباترا وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبري فورد ومنطقة جليم وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الإقبال وفيكتوريا جمال عبد الناصر ومحور المحمودية ومنطقتي المعمورة الشاطئ والمعمورة البلد.

عمال الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لهيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع تساقط الأمطار على أوقات متفاوتة من اليوم، لافتا إلى سير العمل بمحطات 3 المنتزه و6 المنتزه و1 المنتزه وكوبري المندرة، إضافة إلى جاهزية العمال والسيارات والمعدات المتواجدة وخطوط طوارئ الكورنيش الخاصة بمياه الأمطار.

وأكد أنه تم التنبيه على العاملين بالتعامل مع تجمعات المياه فور تراكمها، وتطهير المنطقة بعد تساقط الأمطار لرفع العبء عن الشنايش، مشيرا إلى تمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ على مدار 24 ساعة كجزء من جهود الشركة لتحقيق راحة المواطن السكندري.