طقس الإسكندرية.. شبورة بالطرق وتوقعات منخفضة بسقوط أمطار والعظمى 18

غطت الشبورة المائية سماء الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك في أول أيام العام الميلادي الجديد عام 2022، مع بدء نوة رأس السنة التي من المقرر أن تضرب المحافظة هذا الأسبوع بأمطار وطقس بارد وغير مستقر.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال الأمطار في المحافظة، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على المدينة الساحلية.

شبورة مائية في أول أيام 2022 بالإسكندرية

وغطت الشبورة المائية سماء المدينة في الشوارع الداخلية، وعلى طريق الحرية وطريق المحمودية والكورنيش، وظهرت بوضوح في السماء.

وحذرت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر واتباع تعليمات إدارة المرور عند قيادة السيارات، خاصة في الشوارع والطريق الرئيسية والصحراوية، كطريق برج العرب العامرية والكيلو 21 والعجمي والطريق الدولي، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وتسبب قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، في تعطيل الدراسة علي جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون من تخفيف تواجد المواطنين في الشوارع منذ الصباح، والتخفيف من سير السيارات في الشبورة المائية حفاظاً على ارواح التلاميذ الصغار، مع توقعات بهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة غدًا الأحد.

طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية، اليوم، طقسا غائما جزئياً، حيث بلغت درجة الحرارة 18 درجة مئوية، فيما وصل معدل الرطوية 77% وسرعة الرياح 10 عقدات مع توقعات بنسبة 10% بتساقط الأمطار على المحافظة.