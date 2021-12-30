طقس الإسكندرية اليوم: معتدل نهاراً وتوقعات بهطول أمطار ليلاً

شهد طقس الإسكندرية، اليوم، اعتدالا نسبيا عما كان عليه الوضع، أمس الأربعاء، الذي شهد عودة الأمطار للهطول على الإسكندرية مجدداً بعد توقف دام قرابة 3 أيام منذ نوة الفيضة الصغرى التي ضربت المدينة الساحلية لقرابة أسبوعين، الأمر الذي تبعه تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية وشركة الصرف الصحي لجميع المواطنين من تلك التقلبات التي بدأت أمس الأربعاء؛ وتستمر حتى أول أيام العام الجديد.

طقس الإسكندرية أفضل من التوقعات

وعلى الرغم من توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار شديدة من مساء الأربعاء على أن تكون متفاوتة الكثافة والتوقيت، والذي ترتب عليه تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم، إلا أن الواقع شهد عكس التوقعات، حيث غابت الأمطار منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم على كل أنحاء الإسكندرية، بينما من المتوقع أن تسقط الأمطار مساء الخميس وحتى غدا الجمعة.

فرق طوارئ لمواجهة الأمطار

وحسبما أعلنته شركة الصرف الصحي حول استعداداتها لمواجهة أمطار الإسكندرية اليوم، فإنه قدم تم الدفع بفرق الطوارئ بقطاعي التشغيل والصيانة والتأمين الفني أعمال تطهير بيارات المحطات والشنايش بخلاف أعمال تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.

تطهير الشنايش قبل أمطار النوة الجديدة

ولم يقف الأمر عند ذلك؛ فحسب استعدادات الصرف الصحي تحسبا لأمطار الإسكندرية، فقد تم تكثيف الأعمال منذ يوم الجمعة الماضية، بعد انتهاء النوة الماضية، على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة، كما يجري متابعة أعمال تطهير بخلاف أعمال تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.