حكاية شجرة التين البنغالي في الإسماعيلية.. السادات أوصى بعدم قطعها

تعتبر شجرة التين البنغالي، أحد أشهر الأشجار في شارع محمد علي في الإسماعيلية، إذ كانت شاهدة على العديد من الأحداث المهمة في تاريخ مصر.

والإسماعيلية من المحافظات التي تتميز بانتشار الخضرة في شوارعها، وكذلك باختلاف وتنوع الأشجار والنخيل عن باقي محافظات الجمهورية، إلا أن شجرة التين البنغالي في شارع محمد تعد أكثر الأشجار تميزا.

9 معلومات عن شجرة التين البنغالي

وتستعرض «الوطن» عددا من المعلومات الخاصة بالشجرة في السطور التالية:

1ـ عمر الشجرة أكثر من 200 عام، وتتميز بجذورها.

2ـ زرعها الفرنسيون خلال تواجدهم في الإسماعيلية أثناء حفر قناة السويس.

3ـ تصل مساحة الظل أسفل الشجرة إلى حوالي 900 متر تقريبا.

4ـ خطب أمامها السياسي الفرنسي المعروف شارل ديجول خلال زيارته للإسماعيلية ومنطقة القناة أثناء الحرب العالمية.

5ـ أوصى الرئيس السادات بعدم قطعها، والحفاظ عليها، وصُمم له تمثال له أمام هذه الشجرة.

6ـ زُرعت شجرتان من هذا النوع في بورفؤاد، وواحدة في القناطر الخيرية بحديقة المتحف، وأخرى بجوار برج القاهرة، وثالثة في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، ورابعة بمحافظة الإسماعيلية.

الهنود يقدسون التين البنغالي

7ـ تعد شجرة التين البنغالي مقدسة عند الهنود، إذ يصنعون من ثمارها الحلوى المقدسة.

8ـ تدخل الثمار الخاصة بها في صناعة أدوية بعض الأمراض، مثل الكبد وأمراض الجهاز الهضمى.

9ـ تعتبر الشجرة ضمن أشجار كثيرة زُرعت في الإسماعيلية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، خاصة في حدائق الملاحة الموجودة في شارع محمد علي أحد أهم وأشهر شوارع الإسماعيلية.