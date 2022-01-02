«القومي للبحوث»: لم نرصد أوميكرون بين المصابين بفيروس كورونا داخل مصر

كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود سلالة أوميكرون بين المصابين بفيروس كورونا من المصريين المقيمين داخل مصر ومحجوزين بمستشفيات العزل، مؤكدا أنه حتى الآن نتائج التحاليل التي تم إجرائها على المصابين بالفيروس لم تثبت وجود متحور وسلالة أوميكرون بينهم، مشيرا إلى حالات أوميكرون هي ما تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة وقادمة من خارج مصر، قائلا: «نتائج تحاليل العينات للفيروس التي تم عملها داخل المركز لم تثبت وجود أوميكرون».

لقاحات كورونا لم تتاثر بالمتحورات

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المركز يجري تحليل عينات لفيروس كورونا بمعدل 25 عينة يومياً واردة من مصادر مختلفة سواء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة المصرية أو التعليم العالي، مؤكداً أن العمل يجري على قدم وساق لرصد أي متغيرات بشأن فيروس كورونا «كوفيد 19»، منوها إلى أن لقاحات فيروس كورونا المتاحة حاليا لم تتأثر بالمتحورات والتطورات.

استعداد المستشفيات الجامعية لأي سيناريوهات تتعلق بالمرض

وتابع أن التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس» على المتطوعين تسير بصورة طبيعية، وأن هناك متابعة مستمرة من قبل هيئة الدواء على التجارب، لافتا إلى أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة متقدمة وجيدة دون رصد أي مشكلات.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الاستعداد التام لمواجهة أي متحورات أو أزمات تتعلق بفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحة أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص تتعلق بأزمة كورونا وأن نسب الإشغالات أقل من المتوسطة وغالبيتها محجوزة بالرعايات المركزة ومن المصابين سلالة دلتا.