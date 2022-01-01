هل اقتربت الموجة الخامسة لكورونا؟.. «العليا للفيروسات» توضح

كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الموجة الخامسة لفيروس كورونا «كوفيد 19» في مصر، موضحاً أنها ستكون في الفترة ما بين 15 يناير الجاري، وحتى نهاية الشهر، وأن مصر في أواخر الموجة الرابعة للفيروس، مشيرا إلى أن طبيعة الفيروسات التنفسية عامة تأتي بصورة موجات؛ وأن خطورتها ومدى انتشارها متوقف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض والالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية.

«العليا للفيروسات» تكشف عن موعد الموجة الخامسة لكورونا.. وتحذر من التجمعات

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة المصرية عن وجود إصابات متحور أوميكرون بين المصريين المقيمين داخل مصر، وأن ما تم الإعلان عنه من إصابات هي لمواطنين قادمين من خارج مصر، مشيراً إلى أن هناك استعدادت مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام ببتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

«العليا للفيروسات» تحذر من التجمعات في الاحتفالات

وحذر عضو اللحنة العليا للفيروسات المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة في التجماعت والاحتفالات الفترة الحالية، بجانب الالتزام أيضا بضرورة ارتداء الكمامة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والاهتمام بتناول الأطعمية والمشرويات التي تحفز مناعة الجسم والاهتمام بضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض وعدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب.

وناشد عضو العليا للفيروسات التنفسية المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، مؤكدا على أن الدراسات العلمية أثبتت فعالية لقاحات كورونا حتى الآن على المرض وأنه لا توجد أي مشكلات بشأنها.