بدء تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة في المتحف المصري بالتحرير (صور)

بدأت وزارة السياحة والآثار، تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، التي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، في إطار سياسة الوزارة للتحول الرسمي الشامل.

أكد خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن هذه الماكينات تشكل جزءًا من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية، التي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس.

وأوضح أن النظام الجديد يتيح حصر أعداد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر مما يؤدي لإحكام الرقابة ويمنع أي فرد من التفكير في الدخول بتذاكر مزورة.

تذاكر المتحف المصري المجمعة

كشفت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أنه تم حصر التذاكر المتبقية وسيسمح باستخدام المشترى منها لحين نفاذها، مضيفة إلى أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الورقية أو المجمعة القديمة بداية من اليوم.

جاء تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في المتحف المصري بالتحرير بعد فترة تركيب استغرقت شهرين، وذلك للحفاظ علي الطابع الخاص بمبنى المتحف الأثري، وبذلك يكون متحف التحرير هو الموقع الثاني في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل 30 موقعا أثريا ومتحفا.

كانت وزارة السياحة والآثار، بدأت في تفعيل نظام الحجز الإلكتروني لمتحفي شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصري بالتحرير، عن طريق شبابيك مطوّرة للحجز بتفعيل خدمة الدفع الإلكترونى بواسطة الكروت والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية، وذلك ضمن تفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية.

وتهدف الوزارة إلى تعميم المشروع في 30 متحفا وموقعا أثريا بمعظم محافظات مصر السياحية وأهمها القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، بجانب ميكنة بيوت الهدايا ومنافذ الحجز.