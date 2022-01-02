إسرائيل تعلن استهدافها مجمعا لإنتاج القذائف ومواقع لحماس في غزة

أصدر قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانا كشفت فيه تطورات القصف على قطاع غزة، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، في خبر عاجل.

الدبابات قصفت نقاطا عسكرية لحماس

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيانها: «استهدفنا مجمعا لإنتاج القذائف الصاروخية ومواقع لحماس في خان يونس».

وأضافت: «الدبابات قصفت نقاطا عسكرية لحماس على حدود قطاع غزة».

وأشارت: «حجم الأهداف ونوعيتها يأتي ردا على إطلاق الصاروخين من غزة».

إسرائيل: حماس تتحمل المسؤولية

وحملت قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية عما يجرى في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، أنه رصد سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى.

وأضاف في تغريدة له أنه وفقاً للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض.

وشنت الطائرات الإسرائيلية، الأحد، سلسلة غارات على موقع عسكري تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردا على سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب، فجر السبت.

وسبق عملية القصف هذه، إخلاء لكل المواقع العسكرية في قطاع غزة على خلفية ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية بنية الجيش الإسرائيلي شن غارات على القطاع رداً على إطلاق الصاروخين تجاه تل أبيب.

كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، مساء السبت، رفع درجة جهوزيتها العسكرية، وذلك على إثر الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبوهواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً.