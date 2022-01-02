مصرع شاب صعقا بالكهرباء في قرية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية «الشرقية» التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي أمام منزله بقرية «الشرقية» التابعة لذات المركز، وتم حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة محمد رجب رمضان شاهين، 35 سنة، مقيم في قرية «الشرقية»، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاة صعقا بالكهرباء

وكانت فتاة لقيت مصرعها قبل أيام قليلة صعقا بالكهرباء أيضا بمنزلها بقرية «الصفوان»، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وحُفظت الجثة، وحُرر محضر بالواقعة.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى حنان كمال على محمد، 25 سنة، مقيمة في قرية «الصفوان» بكوم حمادة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.