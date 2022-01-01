تنفيذ 55 مشروعا طبيا بتكلفة 2.6 مليار جنيه خلال 2021 في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات، ونقلة نوعية غير مسبوقة، شملت تنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وأشار «آمنة» الى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، إذ شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تنفيذ 3528 مشروعا على أرض المحافظة في كل المجالات والقطاعات، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 72 مليار جنيه.

النصيب الأوفر من المشروعات لقطاع الصحة

وأضاف محافظ البحيرة أن مشروعات قطاع الصحة كان لها النصيب الأوفر من تلك المشروعات، إذ تم تنفيذ 55 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليار جنيه، تم الانتهاء من 41 مشروعا منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجاري العمل بـ14 مشروع بتكلفة مليار جنيه، وذلك بخلاف المستشفى العسكري ومستشفى كوم حمادة الجديد، والتي تضاهي أحدث المستشفيات الدولية والمقامة.

وأشار محافظ البحيرة إلى تنفيذ 6 مبادرات رئاسية، استهدفت 4 ملايين مستفيد، إضافة إلى 1.2 مليون مستفيد من العلاج على نفقة الدولة بقيمة 681 مليون جنيه.

افتتاح مستشفي كوم حمادة

كما أشار محافظ البحيرة إلى أن عام 2021 شهد افتتاح مستشفى كوم حمادة، التي تعد صرحاً طبياً عملاقاً وفق أحدث النظم التكنولوجية والتقنيات العالمية، لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لأكثر من 500 ألف مواطن من مواطني مركز ومدينة كوم حمادة، وكذلك المراكز المجاورة، موضحا أن المستشفى مقامة على مساحة 12000متر مربع بتكلفة 820 مليون جنيه.