مصرع شاب صعقا بالكهرباء بقاعة أفراح تحت الإنشاء في البحيرة

لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي بقاعة أفراح تحت الإنشاء بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى محمود محمد توفيق الشرقاوي 30 سنة، جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل قاعة أفراح بنطاق المركز ذاته.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

انتشال الجثة

وشهد مركز أدكو أمس، غرق شاب مقيم مركز شبراخيت، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وحفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أدكو تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الحادث، وتم استخراج الجثة لشاب يدعى أحمد رمضان عبد السلام «24 عاما»، مقيم مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل غرقا بمركز بدر

كما لقى طفل أيضا مصرعه غرقا بقرية عمر مكرم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارا يفيد استقبال المستشفى «عبدالرحمن محمد» 12 سنة جثة هامدة جراء غرقه اسفكسيا، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة.