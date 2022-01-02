مصرع شخص وإصابة 4 في حادثي سير ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادثي سير بمحافظة بني سويف، الأول وقع بمركز الواسطى والثاني بمدينة بني سويف، إثر اصطدام دراجات نارية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي وبني سويف التخصصي.

بلاغات لنجدة بني سويف بوقوع حادثي دراجات نارية

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارين من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيدا بورود بلاغين بوقوع حادث سير بنطاق المحافظة، الأول وقع بمركز الواسطى إثر إنقلاب نارية، والثاني وقع بمدينة بني سويف إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، ونتج عنهما مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية

وتبين أن الحادث الأول وقع بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز شرطة الواسطى، ونتج عنه وفاة علاء جمعه ترمي، 22 سنة، مقيم قرية أبوويط مركز الواسطى، وإصابة محمود سيد فتياني، 29 سنة، بجرح قطعي بالرأس وآخر بالعين، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وحالته الصحية متأخرة، وتم نقل جثة المتوفي لمستشفى الواسطى المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التحصصي.

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية بسيارة

وتبين أن الحادث الثاني وقع أمام حديقة عابدين بمدينة بني سويف، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم عبد الرحمن بدوى شعبان، 23 سنة، مقيم حي الرمد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عيد سالم، 20 سنة، مقيم مركز ببا، مصاب بجرح قطعي واشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبد الرحمن طارق عبد العظيم، 21 سنة، مقيم مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، مصاب بكدمات وسحجات، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التحصصي.

وتم إجراء الاسعافات الأولية للمصابين وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وقامت معدات الأجهزة التنفيذية برفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.