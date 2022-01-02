دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده: «كل سنة وانت طيب يا سنسن»

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، زوج شقيقتها الفنان حسن الرداد، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لـ حسن الرداد، عبر خاصية «استوري»، وعلقت عليها: «كل سنة وانت طيب يا سنسن، ويارب السنة دي تكون حلوة أوي عليك، وربنا يوفقك في كل حاجة بتعملها، وربنا يخليكوا لبعض انت وإيمي».

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها رفقة شقيقتها

واحتفلت أمس، دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها الـ37، من خلال أداء مناسك العمرة برفقة شقيقتها إيمي، أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية، ونشت صورة تجمعها بـ«إيمي» عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وعلقت على الصورة قائلة: «النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب».

حسن الرداد يشارك في مسرحية «في نص الليل»

جدير بالذكر أن حسن الرداد يشارك في مسرحية «في نص الليل» التي تعرض حاليًا في موسم الرياض 2021.

أبطال مسرحية «في نص الليل»

ويشارك في بطولة مسرحية «في نص الليل» كل من: غادة عادل، وريم مصطفى، ومحمد عبدالرحمن، وسليمان عيد، ومصطفى هريدي، ومصطفى بسيط، ونيللي محمود، وهو عمل مسرحي مستوحى من أعمال الكاتب الراحل بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، كما يعد العمل الأول لـ حسن الرداد، بعد وفاة والدته.