دنيا سمير غانم في الحرم المكي خلال عيد ميلادها برفقة شقيقتها: «ربنا كتبلنا عمرة»

قررت الفنانة دنيا سمير غانم، الاحتفال بعيد مولدها الـ37، الذي يوافق اليوم، بشكل مختلف، عبر أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، ونشرت صورة تجمعها بشقيقتها «إيمي» من داخل المسجد الحرام، عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام»، قائلة إنَّ اليوم كان من أصعب الأيام عليها بسبب رحيل والديها دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم.

دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها في عيد ميلادها

وقالت دنيا سمير غانم في تدوينتها: «النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب».

وحرصت دنيا، على توجيه رسالة إلى جمهورها الذي احتفل بعيد مولدها على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «شكرا لكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي».

عام صعب على دنيا وإيمي سمير غانم بسبب رحيل والديهما

ومرت دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم بتجربة صعبة في 2021 بسبب الوعكة الصحية التي أصابت والدهما الفنان سمير غانم ووالدتهما دلال عبدالعزيز، وجرى نقلهما إلى المستشفى ليتوفى النجم الكوميدي الكبير في شهر مايو، وتلحق به زوجته في أغسطس بعد 3 أشهر قضتها في العناية المركزة بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

دنيا وإيمي دخلتا في حالة نفسية سيئة بسبب الصدمة الكبيرة التي تعرضا لها، وابتعدتا تماما عن منصات التواصل الاجتماعي، ولكنهما عادا للظهور في عدد من المناسبات في الفترة الأخيرة كان من بينها مشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف».