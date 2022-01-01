رسالة رومانسية من رامي رضوان لـ دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

هنأ الإعلامي رامي رضوان، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، اليوم السبت، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي.. محظوظ بوجودك في حياتي».

من جانبها، عبرت دنيا سمير غانم عن حبها لزوجها في تعليق على الصورة المنشورة على «انستجرام»، قائلة: «شكرا يا حبيبي.. بحبك جدا».

وحرص عدد كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي على تهنئة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، إذ علقت إحدى المتابعات: «بحس دنيا بنت خالتي وفرحانة أني شفت ضحكتها الجميلة من تاني.. كل سنة وأنت طيبة يا دنيا».

دنيا سمير غانم تقضي عيد ميلادها في مكة: «ربنا كتبلنا عمرة»

وتتواجد الفنانة دنيا سمير غانم في الحرم المكي برفقة شقيقتها إيمي لأداء مناسك العمرة تزامنا مع عيد ميلادها الـ37، وذلك وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ فضلت أن تقضى أول أيامها في العام الجديد في المسجد الحرام.

وكشفت دنيا في «البوست»، أنها مرت بعام صعب للغاية في 2021، بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز في فترة لم تتجاوز الـ 3 أشهر.

حسن الرداد في السعودية بسبب «في نص الليل»

وعلى الجانب الآخر، يتواجد الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم في المملكة العربية السعودية، لتقديم عروض مسرحية «في نص الليل» للمخرج عمرو عرفة، في فعاليات موسم الرياض، التي تستمر حتى 4 يناير الجاري على مسرح «محمد العلي»، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم غادة عادل، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد ومصطفى هريدي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

ونشر الرداد مقطع فيديو يرقص فيه مع برفقة الفنانة غادة عادل من كواليس مسرحية «في نص الليل»، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبدائها بفيديو عاقل من كواليس المسرحية.. كل عام وحضراتكم طيبين».