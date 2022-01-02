تفاصيل فوز جامعة القاهرة بتمويل «البحث العلمي» لإنتاج الوقود الحيوي

كشفت الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، تفاصيل فوز الجامعة بتمويل مشروعها البحثي الذي تقدمت به لأكاديمية البحث العلمي عن إنتاج الوقود الحيوي، حيث ينفذ بالشراكة مع 4 دول هي «المغرب، جنوب إفريقيا، فرنسا، وألمانيا».

نصيب الجامعة من هذا المشروع 100 ألف يورو

وقالت مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إن الوقود الحيوي إما سائل أو صلب أو غازي، موضحةً أن نصيب الجامعة من هذا المشروع 100 ألف يورو: «عندما قرأنا الدعوة للتقدم للبحث، عملنا الفكرة وبدأنا في دعوة الشركاء ورحبوا بها، وسنتعاون مع جامعات ذات أبحاث كثيرة في هذا المجال».

المشروع يخدم مصر أولا والقارة الإفريقية

وأضافت مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، أن المشروع يخدم مصر أولا والقارة الإفريقية، بسبب زيادة المخلفات الزراعية فيها، بواقع 30 مليون طن في السن: «المزارعون يحرقون الأرز ويلوثون البيئة، ونتعامل مع كل هذه المخلفات كثروة لتحويلها إلى وقود حيوي».

وتابعت بأن هناك الكثير من الأبحاث العلمية المرتبطة بهذا المجال، دون وجود إنتاج صناعي، وعند استغلال هذه المخلفات يمكن الحصول على غاز تخليقي، ووقود سائل ودمجه مع الوقود الأحفوري، كما يمكن استخدام الوقود الحيوي الصلب في استعمالات كثيرة، وإفريقيا في حاجة إلى هذا النوع من الصناعات.