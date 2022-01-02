جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بخطة شاملة وفرق طبية

تستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي ستنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة في كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ إجراءات وتدابير لازمة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

إعلان جداول الامتحانات بالكليات قبل بدء الامتحانات بأسبوعين

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي أون لاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

كان الدكتور محمد الخشت، وجّه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

وأكد رئيس الجامعة توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب، لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب، والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.

لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى في لجان الامتحانات

وأضاف الدكتور الخشت، أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية، إضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

ونوّه الخشت، بتشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

كما شملت المواصفات إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.