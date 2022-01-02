الهجرة: إقبال المصريين بالخارج على أول وثيقة تأمين يعبر عن ثقتهم بالدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن تكليفات القيادة السياسية منذ عودة وزارة الهجرة إلى الحكومة المصرية في عام 2015 وهي حول كيفية إرضاء المواطنين المصريين في الخارج والسعي لتلبية احتياجاتهم، لافته إلى أن الوزارة تتعامل مع الكثير من الشرائح، وأكبرهم على الإطلاق تجمع المصريين في الخليج هو الأكبر، «لهم طلبات كثيرة ومتنوعة».

مكرم: شحن الجثامين إلى مصر أحد المطالب الرئيسية من المواطنين

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن أغلب المصريين العاملين بالخارج دائما ما يطلبوا خدمات كنقل وشحن الجثامين لأرض الوطن، وهو أحد المطالب الرئيسية للمواطنين في الخارج.

وأوضحت مكرم، أنه في السابق كان لا بد للأسرة أن تقدم شهادة لكي تحصل على موافقة بشحن الجثمان دون تكلفة، متابعة أنه لاستصدار هذه الشهادة كانت الأسرة ملزمة بالتواصل مع وزارة التضامن في مصر، التي تجري بحث وترسل للقنصلية، وهي إجراءات طويلة.

مكرم: 1119 مواطن مصري اشتروا وثيقة التأمين

وأشار مكرم، إلى أن الوزارة قد تعاونت مع وزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لعمل أول وثيقة من نوعها فيما يتعلق بشحن الجثامين، وتبلغ قيمتها 100 جنيه سنويا، ويتم شراءها إما من المنصة الإلكترونية للمجمعة التأمينية التي أصدرتها أو من منافذ الخروج.

وأكدت أنه قد تم بالأمس بدء تطبيق المنظومة الجديدة، فيما قام نحو 1119 مواطن مصري بشرائها، ما يدل على أن المواطن المصري في الخارج وثق في دولته، وأن المواطن استوعب أنه على رأس قائمة أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة.