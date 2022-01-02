«ذكرى ميلاد فاروق الباز .. رحلة عالم من دلتا مصر إلى الفضاء».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «ذكرى ميلاد فاروق الباز.. رحلة عالم من دلتا مصر إلى الفضاء»، ففي مثل هذا اليوم، وُلد عالم من أهم علماء الجيولوجيا في مصر والعالم، مستكشف القمر، الملك كما لقبه رواد ناسا، العالم الكبير فاروق الباز.

بدأ رحلته مع استكشاف القمر كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية

وُلد فاروق الباز في مدينة الزقازيق، وتخرج في كلية العلوم بجامعة عين شمس عام 1958م، وحصل على شهادة الماجستير في الجيولوجيا عام 1961م من معهد علم المعادن في أمريكا، وبدأ رحلته مع استكشاف القمر كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية واستكشاف سطح القمر.

شغل منصب سكرتير لجنة اختيار مواقع هبوط سفن برنامج أبوللو

وشارك في تقييم برنامج الوكالة الوطنية للطيران والفضاء «ناسا» للرحلات المدارية للقمر إلى جانب عضويته في المجموعات العلمية لإعداد مهمات رحلات أبوللو على سطح القمر، وشغل منصب سكرتير لجنة اختيار مواقع هبوط سفن برنامج أبوللو على سط القمر.

وكان الباز رئيسا لفريق تدريبات رواد الفضاء في العلوم عامة وتصوير القمر خاصة، وكُلف بالإشراف على أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من الفضاء والتصوير في مشروع الرحلة الفضائية المشتركة في عام 1975م.

ألف 12 كتابا منها «أبوللو فوق القمر»

وقام الدكتور فاروق الباز خلال فترة عمله ضمن برنامج أبوللو بالاهتمام بتدريب رواد الفضاء على انتقاء عينات مناسبة من أحجار القمر وتربته لإحضارها إلى الأرض لتحليلها ودراستها، وألف 12 كتابا منها «أبوللو فوق القمر»، و«الصحراء والأراضي الجافة»، «حرب الخليج والبيئة»، وحصل على نحو 31 جائزة.