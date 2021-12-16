فاروق الباز: تصريحات جونسون بشأن غرق الإسكندرية «فيها مبالغة شوية»

علق الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، على تصريحات بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، باحتمالية اختفاء بعض المدن بسبب تغير المناخ من بينها الإسكندرية، قائلا: «كويس أننا بنقول حاجة زي كده، مع أن بعض الأحيان يكون هناك مبالغة بالحديث حول غرق الإسكندرية ودمياط»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر».

في يوم من الأيام ستلتحم شبه الجزيرة العربية في قارة آسيا

وأضاف «الباز»، أن البحر الأحمر يتسع، وشبه الجزيرة العربية تبعد عن أفريقيا، بمقدار 2.5 سم كل عام، «لازم نفهم الأسباب لأنه في يوم من الأيام ستلتحم شبه الجزيرة العربية في قارة آسيا، واللي بيحاربوا بعضهم في جنوب الجزيرة العربية، وإيران، هيلتحموا مع بعضهم البعض»، مؤكدًا أن وكالة ناسا الفضائية، تقوم بعمل رحلتين الأقرب والأبعد من الشمس، لمعرفة ودراسة آثار أشعة الشمس.

أشعة الشمس تختلف من مكان لآخر

وأوضح العالم المصري القدير، أن أشعة الشمس تختلف من مكان لآخر، «أحنا أول ناس لازم نكون مهتمين بتغير المناخ لأن مفيش بلد اتغير مناخها زي مصر، نشوف في الصحراء الغربية آثار لأنهار عديدة بعدما كان بها حشائش السفانا والحيوانات، وانتهى كل ذلك لارتفاع درجات الحرارة والأمطار التي تكونت في الصحراء وهو ما يشير لتغير كبير جدًا في شمال أفريقيا نتيجة ابتعاد أفريقيا قليلًا عن خط الاستواء واقترابها من أوروبا والتغيرات المناخية تغيرت مع هذه الحركة».